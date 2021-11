Gazzetta: Pioli rinnova e raddoppia, l’ingaggio passerà da 2 a 4 milioni per altri due anni

Si attende il ritorno di Gazidis dall’America per concludere. La fumata bianca potrebbe arrivare già a fine mese

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Sarà presto realtà, forse già a fine mese, con un ingaggio raddoppiato: da 2 a 4 milioni per altri due anni.

“Si parte da una base di 3 milioni di euro netti più la solita (consistente) fetta di incentivi. Nel contempo si sta riflettendo anche sulla lunghezza del nuovo legame. La strada più battuta porta ad una soluzione biennale, cioè sino al 2024. Ma non sono da escludere anche altre vie: magari un triennale. In questo ventaglio di ipotesi c’è anche l’opzione di un contratto di un solo anno con uno stipendio intorno ai 4 milioni di euro, in linea con gli altri allenatori top della Serie A. La differenza, al netto dei bonus, è intorno ad un milione di euro, ma c’è buona volontà da entrambe le parti”.