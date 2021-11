Gazzetta: la denuncia alla polizia postale del chirurgo di Osimhen per l’audio pirata whatsapp

L’obiettivo è cercare di risalire all’autore. In quell’audio il finto chirurgo offende De Laurentiis e dice che ha fissato la prognosi in 90 giorni su pressione del presidente

L’audio whatsapp. La Gazzetta torna sull’audio virale dell’altro giorno smentito da Gianpaolo Tartaro il chirurgo che ha operato Osimhen. In quell’audio una voce spiega che avrebbe fissato aa 90 giorni la prognosi su pressione di De Laurentiis per evitare la Coppa d’Africa. Lo stesso De Laurentiis definito una lota. La Gazzetta scrive che il chirurgo starebbe per presentare una denuncia alla polizia postale.

I tre mesi di prognosi rimbalzano anche in quell’audio virale smentito dal professor Gianpaolo Tartaro come proprio. Anzi, il chirurgo avrebbe già provveduto a presentare la relativa denuncia alla Polizia postale per cercare così di risalire all’autore dell’audio.