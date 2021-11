Tartaro, il chirurgo che ha operato Osimhen: «Non sono io la voce di quell’audio whatsapp»

Un tempo, riproponendo Federico Buffa, erano i Mondiali di calcio a scandire le nostre vite. Oggi, invece, sono gli audio whatsapp. Da quelli su Wanda Nara Icardi e lo spogliatoio dell’Inter, alla lite Papu Gomez Gasperini, fino all’intervento chirurgico subito da Osimhen. Nel pomeriggio a Napoli, e non solo, è circolato un audio whatsapp in cui a parlare è una persona che si presenta come. colui il quale ha operato Osimhen e quindi il chirurgo Gianpaolo Tartaro. Nell’audio dice che De Laurentiis (“quella lota”, così lo apostrofa) gli avrebbe chiesto di stabilire una prognosi di novanta giorni in modo da evitare la Coppa d’Africa. E lui avrebbe obbedito, commettendo di fatto un reato nemmeno poco grave.

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il medico ha smentito di essere lui la voce dell’audio che a Napoli – e non solo a Napoli – tutti hanno ascoltato. Ecco quanto riportato da calcionapoli1926.it.