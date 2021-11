Garanzini: un’Italia squinternata e irriconoscibile, cinque cambi uno più irrilevante degli altri

Una piccola squadra che balbetta e trema, poche giocate scontate, timide e quasi paurose, quando non personali, come quelle di Chiesa. AI confini della realtà

Lo scrive Gigi Garanzini su La Stampa. Servivano gioco e gol, ieri sera, non c’è stato il primo e nemmeno sono arrivati i secondi. L’Italia non si è mai resa pericolosa. A parte l’incursione di Di Lorenzo.

“Per il resto giocate scontate, timide, quasi paurose. Oppure troppo personali, come nel caso di Chiesa che ci ha provato soltanto a testone abbassato, come nei suoi momenti meno felici: a basso muso, direbbe Allegri nel suo slang livornese. Un primo tempo davvero brutto, eppure mai come la ripresa”.