Diego junior: «La risoluzione dice che Ceci deve smettere immediatamente di usare l’immagine di mio padre»

Su Radio Kiss Kiss Napoli l’attacco ad Alessandro Alciato: «Il signor Alciato ha problemi di traduzione o si rende complice della diffusione di una fake news, e ciò sarebbe molto grave»

Diego Armando Maradona Junior ha replicato – ancora ai microfoni di Radio Kiss Kiss – allo scoop del giornalista di Amazon Alessandro Alciato, che aveva dichiarato – poche ore fa – che dall’Argentina gli arrivava la notizia della vittoria di Stefano Ceci nella causa contro gli eredi di Maradona.

«Sotto nostra richiesta il giudice ha emesso una risoluzione in cui dice che Ceci, Paone, Sentero e Morta devono smettere immediatamente di usare l’immagine di mio padre». Così ha detto Diego jr., che ha poi aggiunto: «Non capisco come il signor Alciato possa prendere le parti di alcune persone senza aver neanche sentito l’altra campana. Tra l’altro senza dire niente di nuovo, perché si tratta una notizia di ieri, riportata in Argentina. La risoluzione parla chiaro e dice il contrario di ciò che dice il signor Alciato. O ha problemi di traduzione o si rende complice della diffusione una fake news, e ciò sarebbe molto grave. Sta di fatto che dice bugie»

Maradona jr ha poi concluso: «Ho voluto chiarire perché da settimane si rincorrono fake news che non fanno che provocare un attacco mediatico a noi della famiglia».