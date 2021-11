Alciato rivela: «Ceci ha vinto la causa contro gli eredi di Maradona»

L’intervento a Radio KKN. «Secondo quanto mi arriva dall’Argentina, il Tribunale di La Plata avrebbe stabilito che Ceci ha tutto il diritto di utilizzare l’immagine di Diego»

Informa a Radio Kiss Kiss Alessandro Alciato, noto giornalista ex Sky, ora di Amazon. Pare che gli eredi di Maradona abbiano perso la causa in corso con l’ex manager di Maradona Stefano Ceci. Nessuno – così avrebbe stabilito il tribunale di La Plata – può impedire a Ceci di utilizzare l’immagine di Diego, perché ne è il legittimo proprietario.

Ceci ha in effetti collaborato col Napoli sia in relazione alle maglie indossate dagli azzurri a novembre sia in relazione alla statua. Ne sono venute fuori non poche polemiche, visto che Diego jr. e gli altri eredi di Maradona non hanno partecipato all’iniziativa di domenica e hanno pure criticato a più riprese quello che definivano un utilizzo indebito dell’immagine di loro padre.