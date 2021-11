CorSport: Spartak Mosca-Napoli, Petagna favorito su Mertens 

Meret tra i pali. In difesa Juan Jesus per Rrahmani. In mediana torna Lobotka. Elmas sostituisce Insigne

Oggi pomeriggio il Napoli affronterà lo Spartak-Mosca in trasferta, nella gara valida per l’Europa League. La squadra di Spalletti si presenta all’appuntamento praticamente decimata dal Covid e dagli infortuni, priva di diverse pedine importanti. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione, piuttosto obbligata, che sceglierà Luciano Spalletti.

In porta, come accade di solito nelle coppe, ci sarà Meret. In difesa, davanti a lui, linea a quattro formata da Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo ci saranno Fabian, Lobotka e Zielinski. In attacco il tridente Lozano, Petagna (favorito su Mertens) e Elmas.

“In attacco più Petagna di Mertens”.