CorSport: il Napoli riscopre i fantasmi dell’anima e il tabù Verona

Un’ora e mezza consumata disperatamente a cercare se stesso. La partita diabolicamente perfetta del Verona sottrae alla squadra la sua spensieratezza

Il Verona ha bloccato di nuovo il Napoli, come accaduto a maggio scorso, quando frenò la corsa della squadra allora di Gattuso verso la Champions. Anche ieri non si è andati oltre il pareggio. Il Napoli non riesce a staccare sul Milan e porta a casa un solo punto. Il Corriere dello Sport scrive:

“Si scrive Simeone, ma anche Verona, e si scopre che esistono eccome certi tabù: il Napoli li scorge in un’ora e mezza consumata disperatamente a cercar se stesso, accorgendosi invece che i fantasmi (anche dell’anima) danzano e stanno lì, perfidi, a strapparti l’allegria, ad imprecare alla luna. La partita diabolicamente perfetta del Verona sottrae al Napoli la propria spensieratezza”.