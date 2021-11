Casarin: Maresca fischia l’ennesimo rigorino (su Ibrahimovic)

Casarin boccia Maresca. Nella rubrica sugli arbitri per il Corriere della Sera l’ex direttore di gara Paolo Casarin giudica negativamente l’operato di Maresca direttore di gara di Roma-Milan:

Per Roma-Milan si rivede Maresca. Partenza combattuta, Maresca interviene subito con fischi e gialli. Al 25’ Ibra segna su punizione dal limite. I fischi di Maresca producono proteste, alcune giustificate. Per un lieve contrasto in area tra Ibanez e Ibra, Maresca indica il rigore; il Var Mazzoleni lo richiama. L’arbitro dal monitor conferma la sua decisione. Ennesimo rigorino. Segue l’espulsione di Hernandez per doppio giallo ma preceduto da un fallo per il Milan. Errore ulteriore.