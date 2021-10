Zazzaroni e i lamentosi del pallone: finché c’è calcio c’è lagnanza

“Finché c’è calcio c’è lagnanza”, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Si riferisce ai lamenti di Maurizio Sarri e Rocco Commisso, ma anche di Figc e Lega.

Il tecnico della Lazio, ieri, ha detto di non riconoscersi più nel calcio, diventato uno show macinasoldi che gli impedisce di lavorare con i suoi uomini come vorrebbe.

Zazzaroni scrive:

Curioso, però, continua, che Sarri si lamenti quando non è lui penalizzato dalle Nazionali ma il suo avversario, l’Inter di Inzaghi, che probabilmente dovrà fare a meno dei sudamericani.

Poi c’è Commisso, che ha criticato l’incidenza dei procuratori sui destini dei loro assistiti. Zazzaroni risponde anche a lui, ricordando che la legge Bosman esiste da 26 anni e che ha consentito ai club di prendere calciatori a parametro zero.

Per quanto riguarda le commissioni eccessive,

“gli stessi presidenti paganti dovrebbero trovare un accordo globale, perché sino a quando alcuni loro colleghi continueranno a elargire decine di milioni agli intermediari, per evitare di pagare il cartellino, l’andazzo non cambierà”.

Poi ci sono Figc e Lega. Si lamentano anche loro perché il Governo non ha accolto la loro richiesta di sostegni fiscali.

“Non hanno gradito – non è la prima volta – il comportamento del sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali che, a loro dire, avrebbe inviato in ritardo e in forma incompleta la richiesta di ‘sostegni fiscali’ per il calcio”.