Sport.es: Aguero, gli esami hanno diagnosticato un’aritmia cardiaca

L’attaccante ora sarà sottoposto ad esami ulteriori. E’ calmo, ma preoccupato. Ieri, accasciandosi in campo, si era portato una mano al torace e l’altra al collo

Secondo quanto riporta Sport.es, gli esami cardiologici a cui è stato sottoposto il Kun Aguero dopo il malore accusato ieri durante la partita contro il Deportivo Alavés hanno riscontrato un’aritmia cardiaca per l’attaccante. Ieri Aguero si è lasciato cadere a terra portandosi una mano al torace e l’altra al collo, per questo motivo, sostituito in campo, è stato portato in ambulanza in ospedale, dove ha trascorso la notte.

“Lì ha avuto alcuni controlli cardiologici a causa del dolore al torace e gli è stata diagnosticata un’aritmia cardiaca, cioè un disturbo della frequenza del ritmo cardiaco. Ora, il ‘Kun’ sarà sottoposto ad analisi più approfondite per continuare ad analizzare il suo stato di salute”.

Il calciatore, scrive Sport, è calmo, per quanto possibile, ma preoccupato per questa nuova situazione che sta affrontando. Ovviamente, non sarà convocato per la partita di martedì contro la Dinamo Kiev, in Champions League.