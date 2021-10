Barcellona, Aguero ha passato la notte in ospedale per sottoporsi ad esami al cuore 

Durante la partita contro l’Alaves, ieri, l’attaccante blaugrana ha accusato vertigini e, a detta del club, un malessere al torace che ha richiesto esami di approfondimento

El Kun Aguero ha passato la notte in ospedale dopo aver accusato alcuni problemi cardiaci. Ieri, durante la partita contro il Deportivo Alavès, l’attaccante del Barcellona è stato costretto ad abbandonare il campo al 41′ dopo aver accusato delle vertigini dopo un contrasto in salto contro un rivale. Prima di uscire dal campo, Aguero è rimasto steso sul prato per un minuto. L’allenatore, Serbi Barjuan, ha detto che Aguero si sentiva “un po’ stordito”.

Il club blaugrana ha riferito che Aguero si è sentito male per un dolore al torace che ha costretto a trasferirlo in ambulanza in ospedale per sottoporlo ad esami cardiologici, come prevede il protocollo in questi casi.

Secondo la radio Cope, la madre, il fratello e la fidanzata sono andati in ospedale per vederlo e sono usciti con i pollici alzati che le cose stavano andando bene