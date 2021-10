Serie A, entro fine stagione le principali decisioni arbitrali saranno spiegate via web

Lo scrive La Stampa. Sarà solo una spiegazione tecnica. L’Aia non considera maturi i tempi per dare la parola agli arbitri dopo le gare

Secondo quanto riporta La Stampa, entro la fine della stagione, in Serie A le principali decisioni arbitrali saranno analizzate e spiegate dai vertici arbitrali sul web. Una rivoluzione in stile Uefa.

“Appena saranno risolte questioni di natura tecnica, e comunque dentro alla stagione in corso, i casi più delicati o discussi (vedi il rigore dato da Orsato in Juventus-Roma…) verranno spiegati in modo analitico via web“.

“Una spiegazione tecnica e non altro (a proposito di questioni tecniche per i vertici il rigore per la Juventus contro l’Inter c’era): i tempi perché gli arbitri trovino la parola dopo le gare non sono considerati ancora maturi dall’Aia per la mancanza di collaborazione da parte di chi dovrebbe contribuire a svelenire il clima e la ribellione degli allenatori di domenica scorsa e sono la riprova. A preoccupare Trentalange sono i casi di violenza nelle categorie minori che vedono i giovanissimi fischietti a rischio incolumità”.