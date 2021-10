Sconcerti: Donnarumma ha ancora limiti emotivi e questo per un portiere è un problema

Sul CorSera. Il grande portiere è un essere algido o non è. Donnarumma adesso non lo è. Ha perso sicurezza

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive che Gigio Donnarumma è ormai un caso: ha perso certezze, a causa dei fischi ricevuti in campo a San Siro (ieri, invece, è stato applaudito a lungo a Torino).

“Oggi Donnarumma è un problema per se stesso, ha perso sicurezza, segno che dipende ancora dall’approvazione degli altri. Oggi è un ragazzo che ha bisogno di aiuto perché dimostra un limite emotivo. Si dirà che ne ha diritto, ma non funziona esattamente così. Il grande portiere è un essere algido o non è. Donnarumma adesso non lo è. Diventa parte di quello che pretendono gli altri, non c’è una sicurezza a priori. Si fa scappare un pallone fra le mani, errore non presentabile; incassa un gol fra le gambe, incassa anche tre pali che se fossero stati gol avrebbero sommerso lui e la Nazionale”.