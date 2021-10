Marca sui fischi a Donnarumma: è stato un inferno, quello che ha subito Morata non è nulla a confronto

Il quotidiano spagnolo ha commentato così la reazione dei tifosi a San Siro: fischi per tutti i 90 minuti, stava per regalare un gol a Marcos Alonso

Gianluigi Donnarumma è stato preso di mira per tutta la partita dai tifosi presenti a San Siro, perlopiù di fede milanista, che non hanno digerito la sua partenza a parametro zero al Paris Saint-Germain. Marca ha commentato così la vicenda.

Noi spagnoli non siamo gli unici a fischiare i nostri giocatori. Quello che ha subito Morata all’Europeo non è stato niente in confronto all’inferno che ha dovuto attraversare Donnarumma a San Siro. E tutto perché non ha rinnovato con il Milan ed è andato al PSG. Fischi per tutti i 90 minuti, durante i quali il portiere quasi regalava un gol a Marcos Alonso.