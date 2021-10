Roma, Smalling infortunato, il club mette sotto accusa il terreno dell’Olimpico

Il difensore si ferma per tre settimane, salterà la Juve e forse anche il Napoli. Anche l’infortunio di Zaniolo è arrivato in una partita casalinga

Il difensore inglese della Roma, Chris Smalling, si è fermato per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Dovrà stare fermo almeno due-tre settimane, salterà la Juventus ed è in forse anche la gara con il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Che sottolinea come, negli infortuni dei giallorossi, sia sotto accusa il terreno dello stadio Olimpico. Prima di Smalling, infatti, c’è stato Zaniolo.

“Anche Zaniolo è uscito acciaccato dalla partita di domenica contro l’Empoli. E allora il filo conduttore che trovano a Trigoria è in puro stile Agatha Christie: tre indizi che fanno una prova. I due infortuni di Smalling, così come l’affaticamento muscolare di Zaniolo – che ieri ha svolto lavoro differenziato – sono avvenuti tutti durante una partita casalinga. Olimpico, quindi, ancora nel mirino, dopo che Mourinho lo ha definito «il peggior terreno di gioco della Serie A». Insomma, dalla «eccellenza» ricevuta dalla Uefa per le partite disputate nella capitale durante l’Europeo alle critiche dello Special One sembra esserci un abisso”.

Sport e Salute, che gestisce l’impianto romano, ha assicurato che durante la sosta saranno prese delle contromisure per migliorare il campo.