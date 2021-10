Dopo le lamentele di Sarri e Mou sul terreno dell’Olimpico, Sport e Salute apre al confronto con i club

Dall’inizio del campionato sia Sarri che Mourinho si sono lamentati delle condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico. Il tecnico della Roma, nel weekend, ha dichiarato che si tratta del «peggior campo in Serie A».

Il Corriere dello Sport scrive che Sport e Salute, che è responsabile della gestione dello stadio, ha dato la sua disponibilità ad un confronto con i club.

“A Sport e Salute non replicano alle critiche che arrivano dagli allenatori dei due club romani che si alternano nell’utilizzo dello stadio, ma dall’azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport italiano giunge un’ampia disponibilità al confronto con le due società. Al Foro Italico si fa notare che nelle ultime due settimane l’impianto è stato utilizzato molto, con quattro partite ufficiali e due allenamenti delle squadre avversarie di Roma e Lazio nelle competizioni europee. Sport e Salute è pronta a raccogliere suggerimenti se le società vogliono confrontarsi. La situazione è sicuramente migliorabile, nei prossimi giorni si può sfruttare l’occasione della sosta per un sopralluogo e per concordare eventuali interventi”.