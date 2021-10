Mancini: «Sarebbe strano se Jorginho non vincesse il Pallone d’oro»

Domani alle 15 Italia-Belgio per il terzo posto in Nations League: «Cambieremo molti uomini rispetto al match con la Spagna»

Domani, domenica, alle 15 allo Stadium di Torino si svolgerà la finale per il terzo posto di Nations League tra Italia e Belgio. Nella conferenza stampa della vigilia il ct Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla formazione che ha giocato e perso l’altra sera contro la Spagna.

Cambieremo diversi giocatori, penso che sia giusto anche per dare la possibilità ai giocatori e dare a noi diverse possibilità di gioco.

Se vinciamo, conquistiamo punti nel ranking in vista del sorteggio per il mondiale in Qatar. Abbiamo cominciato un bellissimo percorso, dobbiamo continuare a migliorarci. Questo gruppo può giocare insieme per altri cinque sei anni. Sono stato molto orgoglioso della partita disputata contro la Spagna. Una volta in dieci uomini, avremmo potuto perdere anche quattro o cinque a zero. Invece abbiamo concesso pochissimo e abbiamo pure segnato.