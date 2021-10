Leonardo sbotta: «Su Mbappé il Real la deve smettere. Mancanze di rispetto intollerabili»

“Prima un giocatore del Real, Benzema, poi il tecnico e ora il presidente parlano di Kylian come se fosse uno di loro. E’ una mancanza di rispetto che non si può tollerare. Vorrei ricordare a Florentino che il mercato è chiuso, che una stagione è in corso. Ci sono delle partite da giocare e il Real Madrid non può continuare a comportarsi così. Che la smettesse. Kylian è un giocatore del Psg e il rapporto andrà avanti”.