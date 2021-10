Perez chiama Mbappé al Real Madrid, poi aggiusta il tiro: “Bisogna attendere l’anno prossimo”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, aveva rilasciato alcune dichiarazioni a El Debate.

A gennaio avremo notizie da Mbappé, speriamo che per l’inizio di quel mese tutto sarà risolto.

Il nuovo Bernabeu sarà un punto d’incontro per l’intera città di Madrid. Non c’è uno stadio uguale al centro di una grande metropoli come la nostra.

I ricavi sono passati da 900 milioni a poco più di 600. Probabilmente dovranno passare circa tre anni affinché si possa tornare ai livelli di entrate che c’erano prima della pandemia.