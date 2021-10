Il Giornale: speriamo che il governo vigili anche sul caro benzina e non solo sul caro biglietti

Ieri il sottosegretario allo Sport, Vezzali, ha promesso che ci sarà attenzione alla questione

Ieri il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, è intervenuta sulla questione del caro biglietti in Serie A. ha promesso che il governo vigilerà affinché «tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzo per poter assistere a una partita». Queste le sue parole sul tema:

«Le società hanno sofferto molto la pandemia, ma non pensino di alzare i prezzi dei biglietti. Il governo vigilerà perché tutti possano tornare allo stadio pagando il giusto».

Oggi Elia Pagnoni, su Il Giornale, riportando le sue parole, le risponde:

“Speriamo che faccia altrettanto sul caro-benzina”.

La Vezzali ha parlato di sofferenza dei club a causa della pandemia, ma ovviamente non hanno sofferto solo i club, e quella del caro biglietti per tornare allo stadio non è certo la questione più dirimente, pensando alla popolazione italiana. Oggi il Messaggero dedica ampio spazio alla questione, scrivendo che quasi tutti i club di Serie A hanno aumentato i prezzi per andare a vedere le partite allo stadio, tranne Roma, Milan e Napoli.