Gravina: «L’Italia si costituisca in giudizio contro la Superlega, è una battaglia di principio»

Il presidente Figc: «Attraverso la Vezzali ho rappresentato al governo la posizione della Figc. Non possiamo restarne fuori»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fatto che l’Italia non compare tra i Paesi che si sono schierati contro la Superlega davanti alla Corte di Giustizia Europea. C’è tempo ancora oggi: se non lo farà, verrà meno l’appoggio della Uefa alla nostra candidatura per l’Europeo del 2028.

«Per il tramite del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, ho rappresentato al governo la posizione della Figc in merito alla costituzione dell’Italia nel giudizio sulla Superlega incardinato presso la Corte di Giustizia Europea, evidenziandone rischi e criticità. Auspico che avvenga entro oggi per non porre il nostro Paese al di fuori di un consesso molto ampio di Stati che supportano la Uefa in quella che riteniamo sia una battaglia di principio a difesa di un sistema calcistico aperto e meritocratico».

Anche il presidente del Coni, Malagò, ha commentato la vicenda:

«Ho detto cavolo, cosa è questa cosa? Ho fatto un punto con Gravina, che era dispiaciuto, amareggiato e sorpreso. Il Governo fu estremamente poderoso e schierato contro questa situazione. Mi sembrerebbe un controsenso non farlo».