Gazzetta: stupore e rabbia alla Uefa, il governo italiano non ha aderito alla posizione contro la Superlega

Doveva costituirsi in giudizio davanti alla Corte di Giustizia Europea, ma non l’ha fatto. C’è tempo ancora oggi. Verrebbe meno l’appoggio della Uefa alla nostra candidatura per l’Europeo del 2028

La notizia l’ha lanciata l’altra sera Politico giornale molto informato su quel che avviene a Bruxelles e dintorni. La notizia è che quindi Paesi europei si sono costituiti in giudizio davanti alla Corte di Giustizia europea che dovrà decidere in merito alla liceità della Superlega o meglio dovrà stabilire se la Uefa detiene o meno un monopolio (sarebbe vietato in Europa) nell’organizzazione di tornei calcistici di alto livello.

Politico informava che tra i quindici Paese c’era anche l’Italia che però era pronta a costituirsi ma non lo aveva ancora fatto.

Oggi la Gazzetta ribadisce che il parere dell’Italia manca. Che nulla è arrivato all’Avvocatura di Stato. Il governo italiano ha ancora un giorno di tempo. Sarebbe una scelta irrituale, non in linea con l’europeismo dell’esecutivo Draghi che tra l’altro aveva rilasciato dichiarazioni in linea con le posizioni europee.

La Gazzetta non riesce a fornire una spiegazione di questo ritardo. Si limita a scrivere che

se oggi non arrivasse nulla in Lussemburgo (sede della Corte di Giustizia europea, ndr) di certo potremmo parlare di una decisione di Stato, di una scelta politica ben precisa che non può essere stata presa senza coinvolgere i vertici del nostro governo.

La Gazzetta aggiunge:

Se la situazione non si dovesse sbloccare, sarebbe un segnale molto poco positivo per i vertici del nostro calcio.

Il quotidiano scrive che

il mancato arrivo delle osservazioni italiane viene vissuto con enorme stupore a Nyon (sede della Uefa, ndr).

L’Italia è con la Spagna il Paese che ha ancora squadre coinvolte nel progetto Superlega (la Juventus). La Spagna ha già inviato il proprio parere contrario alla Superlega.

Se oggi non dovesse arrivare nulla

appare già molto chiaro che il sostegno dell’Uefa alla nostra candidatura all’Europeo 2028 dovrebbe venire meno. C’è

ancora un giorno per sperare.