CorSport: chiarimento tra Osimhen e Insigne per le gerarchie dal dischetto

Dopo l’episodio di giovedì durante Napoli-Bologna, ieri, a Castel Volturno, i due si sono parlati con serenità per superare il problema

Dopo l’arrabbiatura di Osimhen in Napoli-Bologna, per il rifiuto di Insigne a fargli tirare il rigore (episodio immortalato da un video che abbiamo pubblicato ieri), al centro sportivo di Castel Volturno è andato in scena un chiarimento tra i due giocatori del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Nel frattempo, ieri, al centro sportivo di Castel Volturno sono andati in scena una sessione di allenamento e una specie di chiarimento. Sì, una sorta di chiacchierata sul tema rigori tra Insigne e Osimhen. La storia è la seguente: giovedì, dopo aver conquistato anche il secondo, Osi avrebbe voluto battere il rigore che invece ha trasformato Insigne, e così alla fine ci è rimasto male (tant’è che dopo la rete è tornato direttamente a centrocampo senza esultare con i compagni). Ieri, poi, i due si sono parlati con serenità, anche perché questo non è mica il momento delle tensioni e delle questioni personali. Tutt’altro”.