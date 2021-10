Osimhen non esulta perché voleva tirare il rigore, Koulibaly va a parlare con lui (VIDEO)

È stata la sola nota stonata della serata. Sul secondo rigore Osimhen ha vivacemente protestato per tirarlo e dopo il gol non ha esultato

C’è stata una nota stonata nella vittoria del Napoli per 3-0 sul Bologna. È stato il comportamento di Osimhen al momento del secondo rigore fischiato in favore del Napoli. L’attaccante nigeriano avrebbe voluto calciarlo lui, Insigne invece ha fatto rispettare le consegne. Osimhen ha esagerato nella reazione, si è visibilmente arrabbiato. Al punto da non esultare quando Insigne ha poi trasformato il rigore e portato il Napoli sul 3-0. Osimhen non ha seguito i compagni che hanno festeggiato il capitano, si è incamminato verso il centro del campo. Gli è andato incontro Koulibaly che gli ha parlato. Osimhen ieri sera nervoso. Deve capire che il suo contributo è prezioso anche se non segna.