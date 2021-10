CorSport: Adl porta Maksimovic in tribunale per la questione ammutinamento

Il presidente ha chiesto ed ottenuto la nomina del collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulla multa

Il Napoli porta in tribunale Maksimovic. De Laurentiis non ha intenzione di rinunciare alla multa per l’ammutinamento ai tempi in cui sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“Il club azzurro ha chiesto e ottenuto la nomina del presidente del collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta di una multa nei confronti di Nikola Maksimovic per la vicenda dell’ammutinamento del ritiro post Champions”.

Il club ha già agito contro Allan e Hysaj, che hanno lasciato il club. Ora vuole farlo anche con Maksimovic, passato al Genoa.

La data dell’udienza non è ancora stata fissata.