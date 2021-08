Maksimovic si accorda col Genoa: contratto di quattro anni

Sky Sport annuncia l’accordo tra il difensore serbo, svincolato dopo il contratto scaduto col Napoli, e il club rossoblù, che potrebbe schierarlo in campo

Il Napoli potrebbe ritrovare subito Nikola Maksimovic, ma da avversario. Il Genoa infatti aveva avviato i contatti nei giorni scorsi per il difensore serbo classe 1991 e ora, come riporta Sky Sport, ha trovato la quadratura del cerchio: accordo totale sull’ingaggio, con Maksimovic che firmerà un contratto quadriennale.

Arrivato nel 2014 in granata, con il Torino ha collezionato in totale 76 presenze. Maksimovic era svincolato dopo la fine del contratto con il Napoli.

Quattro stagioni e mezzo per lui con la maglia azzurra, per un totale di 99 presenze. Ora una nuova sfida ancora in Serie A, questa volta al Genoa.