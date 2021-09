Tutti contro la Fifa per il Mondiale ogni due anni, Ceferin minaccia il boicotaggio

Persino l’Atletica ha detto no a nome degli sport olimpici. Intanto la Uefa lancia le final four di Champions League: “Vogliamo farne un evento per grandi città come il Super Bowl”

Che il Mondiale ogni due anni sia un progetto che non piace a nessuno, tranne che alla Fifa, è ormai palese. Ceferin, il capo dell’Uefa ha rotto indugi e parvenze, è in chiara rotta di collisione con Infantino e ha commentato la proposta con un misurato: “Così si uccide il calcio”. Persino il presidente del World Athletics, il corrispettivo della Fifa nell’atletica, Sebastian Coe, s’è fatto carico di riportare la disapprovazione di tutti gli sport olimpici, sottolineando che il Mondiale biennale confliggerebbe con le Olimpiadi. E insomma, no, non si può.

La Premier League – la lega più ricca e potente del mondo – si è unita ad altri 36 campionati europei firmando una dichiarazione in cui afferma di essere “fermamente e all’unanimità contraria” alle proposte della Fifa per un nuovo calendario internazionale. Un successone insomma.

Il punto, segnalato ampiamente dalla stampa internazionale è che Ceferin e Infantino sono entrambi in campagna elettorale e hanno trasformato quella che fino a poco tempo fa era una Guerra fredda in un conflitto acceso.

Ceferin ha dichiarato al Times che sta pensando eventualmente anche ad un boicottaggio:

“Possiamo decidere di non giocarci. Per quanto ne so, i sudamericani sono sulla stessa linea. Quindi buona fortuna… Penso che non accadrà mai perché è totalmente contrario ai principi fondamentali del calcio. Stiamo uccidendo i giocatori. Non vedo come club potrebbero accettare che giocatori andassero a fare un torneo così ogni anno, e questo ci dividerebbe completamente”.

Anche perché, è chiaro, l’Uefa ha il suo Europeo ogni 4 anni che è una gallina dalle uova d’oro. E punta ad una gestione dei suoi eventi più “sostenibile”. Per esempio con una ristrutturazione della Champions League che porterebbe ad una “football week”, con la fase finale racchiusa in una settimana come l’abbiamo vista nel 2020. Ceferin pensa ad un evento enorme che sarebbe ospitato solo da grandissime città, in alternanza. Con semifinali a eliminazione diretta, meno partite in calendario, ma più soldi per tutti.

“Potremmo giocare solo in una manciata di città in Europa, quindi dovremmo girare tra quelle stesse città. Una final four con almeno 100.000 tifosi dall’estero può essere giocata solo nelle città più grandi con le migliori infrastrutture – stadi, hotel e aeroporti. Esempi a riguardo sono Londra, Parigi, Madrid, Berlino, Mosca, Istanbul, forse Roma, ma sarebbe un evento enorme. Se guardate il Super Bowl è un grande evento e lo organizzano in maniera fantastica, hanno concerti e la gente va lì e si diverte. Anche se si perdono quelle due partite si possono ottenere più entrate per compensare. Potrebbe essere un evento fantastico per le emittenti, per gli sponsor”.