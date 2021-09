Su Instagram Mancini attacca Autostrade: uscita chiusa senza alcun segnale, vergonatevi

“Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi la autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura”

Il ct Roberto Mancini ieri sera ha avuto una disavventura in autostrada e non l’ha presa bene. Era reduce da Reggio Emilia dove la sua Nazionale aveva vinto facilmente (5-0) contro la Lituania. Stava tornando a Milano ma ha trovato l’uscita chiusa e non c’era alcun preavviso. Lo ha scritto sulle sue storie di Instagram, dove ha pubblicato la foto del cantiere e ha scritto:

Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi la autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi. Ma in tanti dovete vergognarvi.