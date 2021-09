Meglio l’Italia dei superstiti: 5-0 alla modesta Lituania e la Svizzera pareggia

L’attacco delle riserve ha funzionato: doppietta di Kean, gol di Raspadori. In rete anche Di Lorenzo. Ottima notizia dall’Irlanda del Nord

L’Italia è tornata a vincere e lo ha fatto grazie ai superstiti. A quei calciatori che sono rimasti e hanno resistito all’esodo dalla Nazionale. Mancini ha fatto di necessità virtù e contro la modesta Lituania – a zero punti nel girone – ha schierato in attacco Raspadori, Kean e Bernardeschi. Non c’erano Immobile, Zaniolo, Insigne né Chiesa.

È finita 5-0, Kean ha segnato due gol, Raspadori uno così come l’azzurro Di Lorenzo. Il quinto, che poi sarebbe il secondo, su autogol. Troppo ampio il divario tra le due squadre.

L’ottima notizia della serata è arrivata da Irlanda del Nord-Svizzera finita 0-0, con gli elvetici che hanno sbagliato un rigore con Seferovic. L’Italia adesso ha 6 punti di vantaggio sulla Nazionale svizzera che ha due partite in meno. Lo scontro diretto si terrà in Italia.