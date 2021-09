Napoli multato di 3 mila euro per i fischietti usati dai tifosi

Durante la sfida col Cagliari, l’arbitro Piccinini è stato costretto a far fare l’annuncio contro l’uso di questi dispositivi. Ammende anche per l’Inter e Zaniolo

Il Napoli è stato multato di 3 mila euro “per avere i suoi sostenitori all’11’ del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro a far effettuare l’annuncio di rito” durante la sfida col Cagliari. Ammenda anche per l’Inter, di 2 mila euro, per un coro offensivo rivolto a Gasperini.

Squalificato per il prossimo turno Djidji, mentre soltanto multa per Zaniolo dopo il gestaccio verso i tifosi della Lazio (10 mila euro).