Libero: Allegri e Sarri nervosi perché devono difendere uno scudetto personale con squadre non all’altezza

Lo scrive Claudio Savelli su Libero, a proposito degli allenatori apparsi abbastanza nervosi nel weekend di campionato. A partire da Allegri e Sarri.

“Allegri e Sarri, i due grandi al rientro nel calcio assieme a Spalletti, guidano il partito degli irrequieti. L’uno se la prende con il collega rivale nei corridoi del Maradona, l’altro con un giocatore del Milan al termine della sfida del Meazza. Scene eccessive per essere a inizio torneo. Certo, Napoli-Juve e Milan-Lazio erano due scontri diretti ma non esprimevano alcun giudizio definitivo, né di classifica né di merito, delineavano solo i contorni delle prime difficoltà. Il timore di Allegri e Sarri è egoistico: sono gli ultimi due campioni d’Italia in attività nel campionato e dopo aver trionfato sono rimasti disoccupati, dunque sono tornati da vincenti. Non lo sono però Juve e Lazio. Ecco il distacco: difendere uno scudetto personale con squadre che non sembrano in grado di farlo. Lo sapevano, non sono illusi. Ma rendersene conto è un altro discorso e porta nervosismo”.