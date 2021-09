Lazio-Roma, si temono incidenti: 1500 agenti e bonifiche notturne attorno all’Olimpico

Ci sarà il tutto esaurito, oggi, per il derby capitolino. Preoccupazione per il corteo dei laziali. Nella notte si sono cercate armi nascoste attorno all’impianto cittadino

Ci sarà il tutto esaurito, oggi, all’Olimpico, per il derby capitolino. La Gazzetta dello Sport scrive che c’è preoccupazione per eventuali incidenti. Soprattutto per il corteo dei laziali in programma a Ponte Milvio. Per l’occasione saranno impiegati 1500 agenti e nella notte sono state cercate armi nascoste attorno all’impianto cittadino.

