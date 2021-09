CorSport sul derby romano: la Roma è più avanti, la Lazio aspetta ancora di diventare sarriana

Una gara sbilanciata a favore dei giallorossi. “La Roma sa come muoversi sul campo. La Lazio non ancora”

Domani il derby tra Roma e Lazio. Un confronto che arriva troppo presto, scrive il Corriere dello Sport. Almeno per quanto riguarda la Lazio, che è ovviamente la più in difficoltà tra le due squadre. A Sarri serve più tempo per insegnare il suo modello di gioco.

“Oggi la Roma è un po’ più avanti della Lazio. Dà un’idea più completa di squadra, se ne capisce la linea di gioco, se ne intuiscono i punti deboli e quelli di forza. Della Lazio si aspetta sempre il giorno della svolta, il giorno in cui diventerà sarriana. La fiducia matura attraverso i risultati, che per ora mancano a Formello, mentre rendono più autorevole, se possibile, la leadership di Mourinho a Trigoria”.

Il derby è sbilanciato.

“La Roma sa come muoversi sul campo, la Lazio non ancora”.