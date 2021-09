L’Atalanta perde contro la Fiorentina. Gasperini: «Risultato determinato da decisioni poco limpide»

Ieri l’Atalanta ha perso 2-1 contro la Fiorentina a Bergamo. A decidere la partita sono stati 3 rigori. Che hanno fatto arrabbiare Gasperini. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Gian Piero Gasperini aveva già “parlato” in campo. Quando Marini ha concesso il primo rigore si è fatto passare un telefonino, ha inforcato gli occhiali per rivedere le immagini e poi ha lasciato libera espressione alle mani e allo sguardo: la mimica di chi dice, più o meno, «E’ una cosa pazzesca». Poi, davanti ai microfoni, più sconcerto che rabbia: «Nel primo tempo episodi troppo pesanti contro di noi: risultato determinato da decisioni poco limpide, non si capisce più nulla. Serve chiarezza, lo dico sinceramente»”.