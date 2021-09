Juventus-Milan 1-1, il Napoli potrebbe approfittarne

In caso di vittoria a Udine, sarebbe da solo in testa alla classifica. Il Milan ha pareggiato senza Ibrahimovic e Giroud, si conferma squadra da scudetto

Finisce 1-1 Juventus-Milan, la squadra di Allegri non ha ancora vinto una partita in quattro giornate di campionato. È andata subito in vantaggio con un contropiede in campo aperto, gol di Morata. poi, però, nella ripresa pareggio di Rebic con un bel colpo di testa. Il Milan conferma di essere squadra da scudetto, ha giocato senza Ibrahimovic e Giroud. La Juventus ha confermato le sue difficoltà. Adesso il Napoli a Udine potrebbe andare in fuga, da solo in testa al campionato. Se la squadra di Spalletti dovesse vincere, andrebbe da sola in testa alla classifica a punteggio pieno. Del terzetto di testa, la Roma ha perso e il Milan ha pareggiato.