Il Financial Times: Dazn vuole anche la Premier, offerta a BT Sport. E Sky trema

Se Dazn riuscisse nell’operazione Dazn metterebbe le mani sul campionato inglese, e anche su rugby e cricket

Forte del successo (si fa per dire) in Italia, Dazn vuole prendersi anche la Premier League. Il Financial Times scrive che la piattaforma streaming di proprietà del miliardario Blavatnik è in trattative avanzate per l’acquisto di BT Sport. Secondo il quotidiano inglese un accordo potrebbe già essere raggiunto entro poche settimane.

In Inghilterra il mercato dei diritti tv è da quasi un decennio diviso tra Sky e BT. Se riuscisse nell’operazione – scrive Calcio e Finanza – Dazn metterebbe infatti le mani sulla Premier League, e anche su rugby e cricket.

L’eventuale accordo è complicata da un accordo di licenza incrociata che BT ha proprio con Sky, e l’emittente satellitare deve approvare l’accordo in via preliminare. La rotellina che gira sta per sbarcare nel Regno Unito.