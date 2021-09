Gazzetta: Leicester-Napoli, Osimhen da valutare, probabile Juan Jesus titolare

Per il nigeriano si aspetterà fino a domattina per decidere se schierarlo in campo oppure no. Mario Rui in forse

Le condizioni fisiche di Victor Osimhen in vista della partita del Napoli contro il Leicester di domani, in Europa League, saranno valutate oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge che una novità in campo potrebbe essere l’esordio da titolare di Juan Jesus.

Su Osimhen:

“Le sue condizioni fisiche, comunque, verranno valutate in questo giorno di vigilia e anche domani mattina, prima di prendere la decisione definitiva. Il ragazzo vuole giocare, inutile sottolinearlo. Ma sabato sera è stato sostituito nei minuti finali della sfida coi bianconeri, condizionato dai crampi”.

Su Juan Jesus:

“Una novità potrebbe esserci sulla fascia sinistra, dove potrebbe esordire Juan Jesus per sostituire Mario Rui, uscito malconcio dalla partita sabato sera”.