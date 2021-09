Gazzetta: Insigne arruolabile per il Leicester, da valutare Osimhen e Mario Rui

Il nigeriano e il portoghese sono alle prese con un affaticamento muscolare, il club deciderà nelle prossime ore se portarli in Inghilterra

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, non ci dovrebbero essere problemi per l’impiego di Lorenzo Insigne contro il Leicester, giovedì, in Europa League, mentre sarebbero da valutare sia Osimhen che Mario Rui. Entrambi sono alle prese con un affaticamento muscolare dopo la partita contro la Juventus di sabato pomeriggio.

“Lorenzo Insigne è uscito anzitempo per una contusione al ginocchio: oggi lo staff sanitario ne controllerà le condizioni, ma il capitano non dovrebbe essere in dubbio per la trasferta inglese. Osimhen, invece, è uscito per un affaticamento muscolare, così come Mario Rui. I due verranno valutati prima di deciderne l’impiego giovedì sera”.