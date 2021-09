CorSport: Insigne, il dolore migliora ma resta il dubbio Leicester, oggi gli esami strumentali

Il capitano vorrebbe esserci, ma il Napoli potrebbe scegliere di portarlo direttamente a Udine per la prossima partita di campionato

Stamattina si capirà se Insigne potrà partire con il Napoli per l’Inghilterra, per la prendere parte alla partita di Europa League contro il Leicester in programma giovedì. Il Corriere dello Sport scrive:

“Una botta fa male, a caldo ancora di più, poi vanno verificati gli sviluppi: evoluzioni del caso, nessuno, se non la speranza che in fin dei conti il dolore è cominciato a sparire e varrà la pena di aspettare che gli accertamenti aiutino a scegliere se poter usare oppure no”.

Insigne vorrebbe esserci, almeno in panchina.

“ma c’è poi anche la teoria conservativa, quella che punta a portarlo integro a Udine, e quindi si aspetterà”.

Stamattina gli esami strumentali che decideranno il da farsi.