Gazzetta: con Zaccagni la Lazio è completa, Sarri gli suggerirà di fare l’Insigne 

Con il suo arrivo, il tecnico potrà sperimentare altre strade oltre al canonico 4-3-3. Le qualità tecniche del calciatore sono notevoli, con ampi margini di miglioramento

La Gazzetta dello Sport elogia i movimenti di mercato della Lazio, in particolare l’acquisto di Zaccagni, quello che nei giorni scorsi abbiamo definito il colpo italiano del calciomercato.

“Ora sì che la Lazio è completa. Al punto che ce ne sono almeno tre possibili. L’arrivo di Mattia Zaccagni (ieri primo allenamento e primo gol a Formello per l’ex Verona) completa il reparto avanzato della formazione biancoceleste. E non solo. Arricchisce l’intera rosa biancoceleste perché la sua duttilità consentirà al tecnico, se lo vorrà, di sperimentare altre strade tattiche oltre al canonico 4-3-3“.

Zaccagni, scrive la rosea, può giocare da esterno sinistro, da trequartista, come seconda punta o come interno di centrocampo, tutte posizioni che ha già ricoperto in carriera. La Gazza lo paragona a Lorenzo Insigne.

“Il paragone, almeno per adesso, può sembrare un po’ irriverente, ma a Zaccagni il tecnico della Lazio suggerirà di fare l’Insigne. Gli spiegherà i movimenti che, quando era al Napoli, chiese ed ottenne dal campione d’Europa. Sperando di ricevere in cambio un analogo rendimento. Operazione non semplice, ma neppure impossibile, perché le qualità tecniche di Zaccagni sono notevoli e i suoi margini di miglioramento ancora ampi”.