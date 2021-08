Colpaccio Lazio: Zaccagni a 10 milioni è il colpo italiano del mercato

Se l’affare dovesse chiudersi, Lotito e Tare darebbero a Sarri uno dei calciatori italiani più interessanti del campionato, molto sottovalutato

Zaccagni alla Lazio per 10 milioni: 8 più 2 di bonus. Lo scrive Gianluca Di Marzio e rappresenterebbe il colpo italiano del calciomercato. Zaccagni è una gran bel giocatore, che vale decisamente più di dieci milioni, certo è in scadenza come Insigne. La Lazio, se l’affare dovesse chiudersi, avrebbe piazzato un acquisto molto importante. Lotito e Tare darebbero a Sarri uno dei calciatori più importanti del nostro campionato, molto sottovalutato e dimenticato dal Napoli.