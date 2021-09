Gasperini: “In Italia si ripetono sempre certi episodi pesanti nella stessa direzione”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana.

La Salernitana sarà un bel test per capire cosa possiamo fare in campionato, sarà una gara delicata in cui abbiamo tutto da perdere. Un po’ di rotazioni ci saranno sempre, la Champions leva molte energie. Muriel sta migliorando, nelle prossime settimane cercheremo di capire come sta. Può essere l’occasione di Koopmeiners, il suo inserimento non è scontato ma è un giocatore di valore e bisogna prendersi dei rischi. Zapata ha dovuto accelerare il rientro ma sta bene, magari gli togliamo qualche minuto chiedendogli di giocare sempre.

Con la Fiorentina ci sono stati episodi pesanti che in Italia si ripetono spesso sempre nella stessa direzione. Diciamo che siamo stati sfortunati. Ilicic è molto positivo, vuole essere protagonista e sta lavorando bene, ha qualche chilo da togliere che gli impedisce di avere continuità ma può fare ancora cose fondamentali.