Garanzini: Dazn, se lo conosci lo eviti, peccato abbia l’esclusiva

Su La Stampa evidenzia i nuovi stop durante la visione delle partite del weekend. “Il tempo passa e il campionato pure”

Anche ieri Dazn non ha retto 90 minuti di partita ininterrotta, come già accaduto nelle precedenti giornate di campionato. Si sono verificate nuovi stop di alcuni secondi nelle trasmissioni, sia in Verona-Roma che in Juve-Milan. Qualche spettatore ha avuto problemi anche con la visione di Lazio-Cagliari. Oggi ne scrive Gigi Garanzini su La Stampa.

“Il resto è Dazn, che se lo conosci lo eviti, peccato abbia l’esclusiva. Altre proteste, sempre più furibonde per via che il tempo passa e il campionato pure. Nel mio piccolo la rotellina ha colpito negli ultimi dieci minuti di Verona-Roma, ma si è astenuta per Juve-Milan. Poteva andar peggio”.