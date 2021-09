Galli: «Un grande portiere vale come un centravanti, la leadership è fondamentale»

Al CorSera: «Saper guidare i compagni della difesa, facendo quasi la radiocronaca di quello che succede o può succedere, ti permette di guadagnarti la loro fiducia».

Sul Corriere della Sera un’intervista a Giovanni Galli, ex portiere di Milan, Napoli, Fiorentina e Torino oltre che della Nazionale del 1986.

«Un grande portiere vale come un grande centravanti. In passato qualcuno ha sottostimato questo concetto, mentre adesso, in un momento nel quale ai portieri viene chiesto di saper fare tutto, l’importanza di un numero uno affidabile e completo è ancora più evidente».

Un numero uno che si rispetti deve saper guidare la squadra.

«È un fattore importantissimo e sul quale io stesso ho fondato la mia carriera. Saper guidare i compagni della difesa, facendo quasi la radiocronaca di quello che succede o può succedere, ti permette di guadagnarti la loro fiducia, di entrare in piena sintonia e di rendere al meglio. Per me Szczesny è un grande portiere in un momento di grande difficoltà, ma resta tra i top 10 del mondo. Deve ritrovare l’equilibrio e anche un po’ di fortuna che gli è mancata».

Su Maignan:

«Stilisticamente è da rivedere però è efficace, forte fisicamente, molto elastico: la scuola italiana gli servirà per migliorare nella tecnica di base, come è successo storicamente con Taffarel, Dida, Alisson e lo stesso Szczesny. A questo va aggiunto un dato di fatto non banale, perché Maignan aveva il compito delicato di sostituire Donnarumma e di debuttare in un grande club: la sua struttura mentale gli ha subito permesso di far vedere le sue qualità».

Infine su Handanovic:

«E’ il capitano dei campioni d’Italia e ha tutto per ritrovare le motivazioni: lui inganna, perché con il suo stile rende le cose sempre più semplici e naturali di quanto lo siano in realtà e per lo stesso motivo a volte non tenta la parata, perché sa di non arrivarci».