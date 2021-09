Daniel Maldini in gol contro lo Spezia alla prima da titolare: la gioia di Paolo in tribuna (VIDEO)

Il figlio di Paolo e nipote di Cesare ha sbloccato la partita con un bel colpo di testa. È la prima famiglia a segnare in tre generazioni diverse

È un giorno storico per il Milan e per il calcio italiano. Nella sfida contro lo Spezia è andato in gol Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, proseguendo una vera e propria dinastia. Bello lo stacco di testa del trequartista sul cross di Kalulu.

Oggi si è scritta la storia.

Ancora un #Maldini e siamo alla terza generazione! #Daniel nella sua prima partita da titolare segna sotto gli occhi di suo padre Paolo. @DAZN_IT concedimelo! #SpeziaMilan @acmilan #Milan pic.twitter.com/87QyJiAVgF — Alessandra Di Legge (@Alexandra_Legis) September 25, 2021

Una rete che ha scatenato la gioia di Paolo Maldini in tribuna, che si è alzato e ha abbracciato Massara accanto a lui. Daniel poi è stato sostituito al 59′.