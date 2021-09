Costa conferma: «Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi»

Il sottosegretario del Ministero della Salute a radio Kiss Kiss: «Se il trend resterà questo è giusto pensare che ci possa essere il ritorno dei tifosi negli stadi al 100% negli stadi entro fine anno».

Dopo le dichiarazioni del ministro Franceschini che ieri ha dato speranza sull’aumento di capienza degli stadi ricordando la prossima riunione in programma del Cts, oggi ai microfoni di radio Kiss Kiss è intervenuto sull’argomento Andrea Costa, sottosegretario del Ministero della Salute,

Costa ha confermato quando circolato nella giornata di ieri circa l’imminenza dell’allentamento delle misure: già in settimana potrebbe arrivare l’ok per riaprire al 75 per cento.

«Il Governo s’è preso un impegno ben preciso, il 30 settembre faremo una verifica per capire la possibilità dell’aumento delle capienze. Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti. Dobbiamo procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze degli stadi».

Il sottosegretario conferma comunque che l’obiettivo è arrivare all’apertura totale il prima possibile, fornendo indicazioni sull’orizzonte temporale da tenere in considerazione.

«Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi. Dobbiamo convivere con questo virus. Prima o poi arriveremo al 100% delle capienze negli stadi. Se il trend resterà questo è giusto pensare che nell’arco di un mese e mezzo si può completare il ritorno dei tifosi al 100% negli stadi entro fine anno».