Gazzetta: in settimana riunione del Cts per riaprire gli stadi al 75% della capienza

La volontà è quella di arrivare alla piena apertura entro un mese. Probabile la svolta per le finali di Nations League a Milano e Torino

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la questione dell’aumento della percentuale di capienza degli stadi ha subito un’accelerazione. In settimana dovrebbe tenersi la riunione del Cts per deliberare il passaggio della capienza al 75% per poi arrivare alla piena apertura entro un mese.

“In questa settimana, dovrebbe svolgersi la riunione del Cts che dovrà dare l’indicazione più attesa. Si tratta del passaggio citato nella conferenza stampa di giovedì da Roberto Speranza, il ministro della Salute, come snodo fondamentale per poter considerare «un ulteriore ampliamento». E raggiungere il 75 o l’80 per gli stadi (ora al 50) e il 50 per i palazzetti (adesso al 35). Insomma, la svolta potrebbe anche arrivare prima del 30 settembre“.

E’ comunque ancora da verificare l’effetto della riapertura delle scuole sulla curva epidemiologica, ma la svolta potrebbe arrivare in tempo per le finali di Nations League di Milano e Torino.

“Sui tempi si gioca anche la possibilità che la nuova soglia del 75 per cento possa diventare operativa per la Nations League con le semifinali Italia-Spagna (6 ottobre a Milano) e Francia-Belgio (il 7 a Torino), e le finali (il 10 ottobre, terzo e quarto posto all’Allianz e primo e secondo al Meazza). Qui siamo al limite perché proprio lunedì 27 comincerà la vendita libera dei biglietti”.

Per i palazzetti il discorso è invece più complicato.

“Da una parte, il 50 per cento per basket, volley e le altre discipline al chiuso, rappresenterebbe un passo avanti, dall’altra però si invoca un trattamento alla stessa stregua di cinema e di teatri, raggiungendo anche qui al 75 per cento”.