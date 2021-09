CorSport: Italia-Lituania, Mancini si affida al tridente Raspadori, Berardi e Bernardeschi

Scamacca è atteso a partita in corsa. Attesa anche per Locatelli, alla prima da juventino nel suo vecchio stadio

Stasera l’Italia scenderà in campo contro la Lituania con un tridente inedito: Raspadori, Berardi e Bernardeschi. Una scelta abbastanza obbligata per Roberto Mancini, dati gli infortuni dell’ultima ora e il ritorno a Napoli di Insigne per motivi personali. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Con il baby Raspadori al debutto da titolare, a caccia di un futuro azzurro ancora da decifrare. E con lui Berardi dal primo minuto, oltre a Scamacca, atteso esordiente a partita in corsa, più gli ex Acerbi e soprattutto Locatelli, alla prima da juventino nel suo vecchio stadio (oltre a Sensi in panchina, pure lui non al meglio)”.

Sarà l’occasione, per loro, di dimostrare quanto valgono, scrive il quotidiano sportivo.