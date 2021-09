Insigne lascia la Nazionale per motivi personali

Insigne è tornato a Napoli. Anche Immobile ha abbandonato il gruppo azzurro per un affaticamento muscolare

Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali. Improvvisa la partenza del capitano del Napoli che è tornato in città. Anche Immobile ha lasciato la squadra di Mancini a causa dell’affaticamento muscolare che ha reso indisponibile per la gara di domani contro la Lituania.

La Nazionale di Mancini giocherà domani sera dopo due pareggi consecutivi contro Bulgaria e Svizzera. Due pareggi che hanno messo in discussione il primo posto nel girone e quindi la qualificazione diretta ai Mondiali senza dover disputare lo spareggio.